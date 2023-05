Elektromobilität: Sono meldet Schutzschirmverfahren an

Nun will sich Sono Motors in einem Schutzschirmverfahren wegen Überschuldung und drohender Zahlungsunfähigkeit sanieren. Das Verfahren sei beim Amtsgericht München angemeldet worden, so Sono. Die Altlasten aus dem Sion-Programm seien zu hoch, um sie aus eigener Kraft zu bewältigen, sagte Sanierungsexperte Dirk Schoene von der Anwaltskanzlei Dentons, der Soni im Verfahren begleitet.



Die Geschäftsleitung zeigte sich zuversichtlich, dass die Sanierung gelingt. „Umwege gehören zum Gründen dazu“, sagte Mitgründer und Geschäftsführer Jona Christians. Zu den Verlierern gehören dabei auch die Aktionäre. Mit dem Schutzschirmverfahren verliert die an der US-Technologiebörse Nasdaq gelistete Muttergesellschaft Sono Group den Zugriff auf ihre einzige operative Tochter.