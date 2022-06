Elektromobilität Truck-Country Texas: Haben elektrische Pick-ups eine Marktchance?

Doch wer von den Küsten ins Landesinnere schaut, der sieht ein ganz anderes Bild: Es ist nachmittags um fünf und der Parkplatz von Atwoods in Waco ist gut gefüllt. Nur Autos sieht man hier kaum. Vor dem rustikalen Superstore für Sportartikel und Farmbedarf stehen fast ausschließlich Pick-up-Trucks – Modelle wie Fords F-150, Chevrolet Silverado, Ram 1500 und der Toyota Tundra, der ein paar hundert Meilen weiter produziert wird. Drüben vor der Homstead Farm, einer Mischung aus Museumsdorf und Bauernmarkt für weit gereiste Touristen, und am Magnolia Market im Stadtzentrum gleiche Bild. Und selbst in Houston, mit 2,3 Millionen Einwohnern immerhin die viertgrößte Stadt in den USA, verlieren sich die wenigen SUV und die seltenen Stufenheck-Limousinen vor der Brick House Tavern nahe des Flughafens zwischen den gewaltigen Pritschenwagen.



Lesen Sie auch: Mercedes verabschiedet sich von den Normalverdienern



Willkommen in Truck-Country, willkommen in Texas. Während Elektroautos hier noch eine Seltenheit sind und man in Orten wie Waco die Tesla-Sichtungen pro Tag an einer Hand abzählen kann, werden allein zwischen Dallas und Houston ein Fünftel der bis zu zwei Millionen Pick-Ups verkauft, die in den USA jedes Jahr neu auf die Straße kommen. Selbst wenn ausgerechnet Tesla sein Hauptquartier gerade in den Öl- und Rinderstaat verlegt hat, ist es hier mit der Mobilitätswende noch nicht so weit her. Und das sieht in den anderen Staaten des Mittleren Westens nicht viel anders aus.