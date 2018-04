Elektromobilität: Volkswagen prüft eigene Fabriken für Batteriezellen

Unterstützung bekommt Diess vom VW-Großaktionär Niedersachsen und den Betriebsratschefs der deutschen Autobauer. Bernd Althusmann, Wirtschaftsminister in Niedersachsen und VW-Aufsichtsrat, sagte der WirtschaftsWoche: „Der Zugang zu Batteriezellen ist eine wesentliche Voraussetzung für eine wettbewerbsfähige Industrie in Deutschland. Wir sollten in Niedersachsen nicht nur Forschungsstandort, sondern auch Fertigungsstandort werden.“