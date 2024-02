Elektromobilität Warum das unbezahlbare Elektroauto ein Mythos ist

Selbst wer in die Vollen gehen will, muss nicht die von Habeck vermuteten 100.000 Euro ausgeben. Er kann etwa für 43.000 Euro den elektrischen BMW i4 (286 PS, Schnellladen in 30 Minuten, über 400 Kilometer Reichweite) erwerben. Gegenüber einem vergleichbaren BMW 4er Gran Coupé mit Benzinmotor spart man mehr als 10.000 Euro – wegen Preisnachlässen von durchschnittlich 23 Prozent auf die Elektrovariante.