Elon Musk „Unser Verdienst ist, nicht bankrott gegangen zu sein“

Analysten hatten zuvor bezweifelt, dass die Nachfrage nach Teslas anhalten würde. Laut Tesla ist das Model 3 nun „der am weltweit am besten verkaufte Premium-Sedan“. Und nicht mehr wie lange Jahre der 3er BMW. All das, wie der Tesla-Chef betonte, obwohl man noch nicht mal eine eigene Fabrik in Europa habe.



Mehr noch: Musk glaubt, dass das Model Y das am meisten verkaufte Auto der Welt werden könnte, „vielleicht sogar schon im nächsten Jahr.“ Die Probleme mit den Mangel an Elektronikbauteilen in der Branche, wegen dem schon erfahrene Hersteller wie Volkswagen oder Daimler die Produktion stoppen mussten, habe Tesla zwar auch berührt. Doch man habe umsteuern können, indem man auf weitere Zulieferer umgeschwenkt sei, inklusive neuer Micro Controller. Aber die Teileknappheit sei nicht das einzige Problem gewesen, so der Tesla-Chef. So habe man mit den Covid-Reisebeschränkungen kämpfen müssen und dadurch Mühe gehabt, Spezialisten in Kernmärkte wie China zu bringen.