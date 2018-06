Elon Musk: Warum Tesla einen neuen Chef braucht

„Einige besorgniserregende Neuigkeiten“ hatte Tesla-Chef Elon Musk für seine Mitarbeiter. So jedenfalls stand es im Betreff der E-Mail. In der Nacht zu Montag hat Musk wieder einmal an alle Angestellten geschrieben. Darin beschuldigt der Tesla-Gründer einen Mitarbeiter der „umfassenden und schädlichen Sabotage“. Dieser habe unter falschem Namen direkte Änderungen an Teslas Produktionssystem vorgenommen und vertrauliche Daten an Dritte weitergegeben, heißt es in der Mail, die der US-Sender CNBC veröffentlicht hat.