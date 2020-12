Elring-Klinger-Chef Stefan Wolf „Euro 7 wäre das Ende des Verbrennungsmotors“

Wie meinen Sie das konkret?

Ich bin der Meinung, dass wir bei den bereits geplanten Klimazielen bleiben sollten – und die Lage nicht weiter verschärfen. Denn schon im Jahr 2021 dürfen Neuwagen im Schnitt nicht mehr als 95 Gramm CO 2 ausstoßen – bis 2030 soll sich das um weitere 37,5 Prozent reduzieren. Dazu stehe ich ohne Wenn und Aber. Eine weitere Verschärfung hingegen, wie sie diskutiert wird, halte ich jedoch für falsch. Was etwa mit der neuen Norm Euro 7 in Rede steht, ist technisch einfach nicht machbar. Käme das so, wäre es das Ende des Verbrennungsmotors.



Die Klimaziele führen zur Transformation. Geht die Ihnen zu schnell?

Transformation sollte sich immer am technisch Machbaren ausrichten. Falls nicht, kann man Transformation zwar wollen – aber sie wird nicht funktionieren. Das geht dann auf Kosten der Arbeitsplätze.