Emotionale Bindung zum Auto „Audi muss echt aufpassen“

Der Grund für den Abwärtstrend der meisten deutschen Hersteller? „Automarken, die am Dieselskandal beteiligt waren oder langfristig Qualitätsprobleme offenbaren, werden auch im Ranking abgestraft“, erklärt Hossiep. „Die Ausnahme bildet BMW. Eine Marke, die in der öffentlichen Wahrnehmung von den großen deutschen Autobauern womöglich am wenigsten mit den Skandalen in Verbindung gebracht wird. Denn trotz eines hohen Fahrzeugbestands in allen Segmenten, steigt das Involvement der Marke BMW in unserem Ranking stetig.“