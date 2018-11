Emotionale Bindung zum Auto „Audi muss echt aufpassen“

Einen hohen Fahrzeugbestand kann der diesjährige Gewinner des Rankings nicht vorweisen. Doch gerade das ist im Involvement-Index der Erfolgsfaktor der US-amerikanischen Marke Chrysler, die seit 2014 nach eigener Insolvenz Teil von Fiat Chrysler Automobiles ist. Nur 65.304 Chrysler-Fahrzeuge waren Anfang des Jahres in Deutschland zugelassen. Warum die Diskussionen über Chrysler so stark zugelegt haben, ist nicht eindeutig zu klären. „Chrysler ist in diesem Jahr eine echte Überraschung“, sagt Hossiep.