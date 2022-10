Ende einer Fahrallianz: Herber Rückschlag fürs autonome Fahren

In Deutschland wurde Volkswagens elektrischer Kleinbus ID.Buzz mit Argo AI Technologie aufgerüstet und in Hamburg und München erprobt, wo er 2025 als Robotaxi-Service an den Start gehen sollte. Argo AI CEO Salesky, einst für die Hardware von Googles autonomen Fahrzeugen zuständig, peilte ursprünglich an, mit seiner autonomen Technologie schon 2021 auf den Markt zu kommen. Erst vor wenigen Tagen prahlte man per Pressemitteilung, dass Argo Technologie fürs Hochskalieren entwickelt wurde und rühmte sich der Erfolge.