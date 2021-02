Engpass in der Autoindustrie Warum der Halbleiter-Mangel noch Monate anhalten wird

Gab es auch Engpässe bei Rohstoffen?

Oh ja. Im vergangenen Sommer war in China das Wasser knapp. Die Wasserkraftwerke konnten zeitweise nicht arbeiten und es war zu wenig Strom da. Das hat sich auf die stromintensive Produktion wichtiger Vorprodukte wie Silizium ausgewirkt. Solche Rohstoffe werden vor allem in Asien produziert, da dort die Stromkosten geringer sind.



Der Sommer ist lange her...

Ja, aber bis ein Halbleiter fertig produziert ist, kann das schon mal neun Monate dauern. Also wirkt sich das jetzt erst aus.