Entlassungswelle bei Tesla Darum feuert Elon Musk so viele Mitarbeiter

Teslas Bilanz sieht also gut aus. Das Unternehmen ist hochprofitabel, nahezu schuldenfrei, hat 17,5 Milliarden Dollar auf der hohen Kante. Andererseits befindet sich Tesla in einer kritischen Situation. Seine neuen Werke in Austin und Brandenburg fahren gerade erst die Produktion hoch, die Stückzahlen sind noch klein. „Sie sind gigantische Geld-Brennöfen“, warnte Musk kürzlich in einem Gespräch mit dem Tesla Owners of Silicon Valley Fanclub.