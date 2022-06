Entscheidung naht Fords Werk in Saarlouis wird Federn lassen – so oder so

Am Ende jedoch muss bei Ford selbst das Gewinnerwerk weiter zittern: Denn nach Ford Europa muss auch noch die Zentrale in den USA die Entscheidung absegnen. So könnte in circa einem Jahr selbst der Gewinner noch leer ausgehen. Tausende Beschäftigte und ihre Familien – nicht nur bei Ford, sondern auch bei Zulieferern – werden vorerst weiter zittern müssen. Um ein unwürdiges Spiel zu verhindern, muss Ford schnell Klarheit schaffen.



