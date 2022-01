Entwicklung von Multi-Milliarden-Industrie Volkswagen und Bosch planen Allianz für Batteriezellfabriken

Den Angaben zufolge ist ein Gemeinschaftsunternehmen vorgesehen, das nicht nur die sechs von Volkswagen geplanten eigenen Batteriezellenfabriken ausstatten, sondern auch andere Auto- und Batteriehersteller in Europa beliefern soll. „Wir arbeiten daran, eine vollständig lokalisierte europäische Lieferkette für E-Mobilität 'made in Europe' aufzubauen – eine historische Chance in der Wirtschaftsgeschichte“, erklärte Volkswagen-Technikvorstand Thomas Schmall. Ziel sei es, das gesamte Spektrum an Prozessen und Komponenten zu liefern, die für die Herstellung von Batteriezellen und -systemen für Elektroautos im großen Maßstab erforderlich sind. Die Nachfrage in der Branche sei enorm, hieß es. Allein in Europa planten verschiedene Unternehmen bis 2030 Batteriezellfabriken mit einer jährlichen Gesamtkapazität von rund 700 Gigawattstunden.