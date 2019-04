Entwurf aus dem Wirtschaftsministerium Kaufprämie für E-Autos soll bis 2020 gelten

Der im Juni auslaufende Zuschuss in Höhe von 4000 Euro beim Neukauf eines Elektro-Autos soll nach Vorstellungen des Bundeswirtschaftsministeriums bis Ende 2020 verlängert werden, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Dies sieht der Entwurf einer Richtlinie vor, der am Donnerstag nach Angaben aus Regierungskreisen vom Ministerium zur Abstimmung an die anderen Ressorts verschickt wurde. In dem Reuters vorliegenden Papier ist vorgesehen, die im Juni 2016 als „Umweltbonus“ eingeführte Kaufprämie nahezu unverändert bis zum 31. Dezember 2020 zu verlängern. Neu hinzu kommt, dass auch die Anschaffung eines akustischen Zusatzsystems gefördert werden soll. Dies wird damit begründet, dass die im Vergleich zu anderen Autos in der Regel leiseren E-Fahrzeuge insbesondere für blinde und sehbehinderte Menschen schwer wahrnehmbar seien.