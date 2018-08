Erprobung des 3er BMW Im Erlkönig um die halbe Welt

Erweckt man den Reihensechszylinder des neuen BMW M3 CS über den knallroten Startknopf neben dem Lenkrad zum Leben, stellt man sich schon die Frage, wie man das seinen Nachbarn erklären könnte, würde der Bayer in der heimischen Garage parken. Doch von Anfang an: Der CS ist das finale Mitglied der M3- und M4-Familie und ist wohl das beste Gesamtpaket, das die M GmbH in der bald vorerst eingestellten Modellreihe auf die Räder gestellt hat. Wie die Münchner das geschafft haben? Wir klären auf.

Bild: BMW