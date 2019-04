Erstes Mercedes-Werk in Russland Kommen die deutschen Autobauer auf dem russischen Markt nun wieder in Fahrt?

Die deutschen Marken genießen bei den Russen einen tadellosen Ruf. Wohl auch deshalb wagt sich Daimler nun daran, in der Geschichte von Mercedes-Benz in Russland - wie das Unternehmen mitteilt - ein neues Kapitel aufzuschlagen. Daimler betrachtet seine erste Produktionsstätte im Riesenreich als „strategisches Investment“. Zwar lässt der Konzern schon Lastwagen und auch Vans in Russland produzieren, aber keine Pkw. Bislang musste jedes einzelne Auto importiert werden. Das soll sich nun ändern.



Jene Autos, die Daimler am häufigsten in Russland verkauft, sollen künftig auch direkt hier vom Band laufen. 25.000 Stück pro Jahr. Die sogenannte Lokalisierungsstrategie ist eine gängige Vorgehensweise unter Autobauern auch in anderen Regionen der Welt. Dieses Vorgehen soll unter anderem unabhängig machen von Zöllen und Handelsproblemen.