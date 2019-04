Erstes Quartal Tesla liefert fast ein Drittel weniger E-Autos aus

Eigentlich hatte Musk gehofft, Nachfragedellen in Nordamerika durch den internationalen Start des Model 3 ausgleichen zu können. Seit Mitte Februar wird die Elektrolimousine auch in Deutschland angeboten, wo sie aus dem Stand zum meistverkauften Elektroauto aufstieg. Auch in China läuft der Verkauf gerade an.



Doch Tesla plagen Logistikprobleme. Aus Geldmangel konnte sich das Unternehmen bislang nur eine Fertigungsstätte leisten. Alle Teslas werden momentan im Stammwerk in Fremont am Rande des Silicon Valleys produziert. Das soll sich im Herbst ändern, wenn ein neues Werk bei Shanghai in Betrieb geht, das gerade errichtet wird. Doch bis dahin müssen die Teslas von Kalifornien aus verschifft werden. Das läuft aus Kapazitätsgründen nicht reibungslos. Derzeit, so teilte Tesla am Mittwoch mit, befinden sich 10.600 Fahrzeuge im Transit. Hätte man sie noch im ersten Quartal einbuchen können, wäre der Absatz zwar immer noch um zwanzig Prozent eingebrochen. Tesla hätte dann zwar immer noch weniger Fahrzeuge als von Analysten erwartet, ausgeliefert, doch die dann nur 3000 Autos weniger wären leichter zu erklären gewesen. Denn Autoverkäufe sind generell im ersten Quartal für alle Hersteller herausfordernd, weil viele Kunden aus steuerlichen Gründen am Ende des Jahres einen Neuwagen anschaffen.