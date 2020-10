Erstmals in Coronakrise Automarkt dreht dank Elektro-Boom ins Plus

Der rasant gestiegene Absatz von Elektrofahrzeugen hat den deutschen Automarkt im September erstmals in der Coronakrise ins Plus gehievt. Im vergangenen Monat stieg die Zahl aller Pkw-Neuzulassungen binnen Jahresfrist um 8,4 Prozent auf gut 265.000, wie das Kraftfahrt-Bundesamt am Montag mitteilte. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) wies darauf hin, dass der Anstieg durch einen Arbeitstag mehr in diesem Jahr und einen schwachen Vergleichswert im Vorjahr etwas überzeichnet sei. Von Januar bis September zählte das KBA mit rund zwei Millionen Neufahrzeugen immer noch ein Viertel weniger als im Vorjahreszeitraum. Fachleute erwarten im Gesamtjahr ein Minus von rund 20 Prozent. „Somit wird immer klarer, dass der deutsche Neuwagenmarkt auf eine tiefrote Jahresbilanz zusteuert“, erklärte Peter Fuß von der Unternehmensberatung Ernst & Young. Ähnlich äußerte sich der Branchenexperte Stefan Bratzel.