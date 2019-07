Erweiterte Autoallianz Warmer Geldregen: Ford nutzt VW-Elektroplattform

Argo AI hatte jüngst seine selbstfahrende Testflotte der dritten Generation angekündigt und hat sein Testprogramm im Raum Detroit ausgebaut. Derzeit sind autonome Testfahrzeuge in Städten wie Pittsburgh, Palo Alto, Miami, Washington und Dearborn unterwegs. „Wir werden auch in der Lage sein gemeinsam autonome Plattformen zu schaffen, bleiben aber dennoch Konkurrenten, da wir die Plattform unterschiedlich nutzen werden“, bringt Hackett Licht in die Zusammenarbeit. Herbert Diess stimmt zu: „Das ist eine Win-Win-Situation.“ Volkwagen will die Plattform Anfang der 2020er Jahre nutzen.