Erweiterte Autoallianz Warmer Geldregen: Ford nutzt VW-Elektroplattform

Nachdem sich Ford auf dem amerikanischen Heimatmarkt Schritt für Schritt aus dem wegbrechenden Limousinengeschäft zurückzieht, will man sich neben den seit Jahrzehnten unverändert erfolgreichen Pick Ups der F-Serie insbesondere auf SUV konzentrieren. Aktuell wird die Produktion der beiden neuen Modelle Ford Expedition und Lincoln Navigator am Standort Kentucky hochgefahren. „Letztes Jahr gab es eine Steigerung von 25 Prozent und die Regale waren gefüllt, sodass wir zu einer Lagersituation gelangten, mit der wir uns wohl fühlten“, so Matt VanDyke, Leiter der US-Marketing-Abteilung von Ford. „Wir müssen mit der Werbung beginnen, aber das wirkt sich nicht auf den Showroom am nächsten Tag aus. Wir haben das Gefühl, dass wir unseren Anteil am Marktinteresse erhöhen können." In der zweiten Jahreshälfte sollen dann die Werbemaßnahmen positiv wirken.“