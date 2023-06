EU-Automarkt Neuanmeldungen von E-Autos nehmen deutlich zu

Das Wachstum des EU-Automarkts hat sich auch im Mai fortgesetzt. Mit einem Plus von 18,5 Prozent wurden im vergangenen Monat 938.950 Autos neu zugelassen, wie der europäische Herstellerverband Acea in Brüssel mitteilte. Es sei der zehnte Monat infolge gewesen, in dem mehr Fahrzeuge verkauft wurden als im Vorjahresmonat. Vor allem die Automärkte in Italien, Deutschland und Frankreich belebten sich merklich.