Ex-BMW-Vorstand VW macht Duesmann zum neuen Audi-Chef

Der VW-Aufsichtsrat beschloss am Freitag auch, Duesmann zum neuen Mitglied des Konzernvorstands zu bestellen. Zu seinen Aufgaben sollen die Verantwortung für Konzernforschung und -entwicklung gehören, die aktuell beim Vorstandsvorsitzenden liegt. Im Gegenzug werde die Zuständigkeit für den Konzernvertrieb zu Diess wechseln. Schot verlasse das Unternehmen Ende März 2020 „im besten Einvernehmen“.



Stefan Randak, Autoexperte bei der Managementberatung Atreus, sagte, Schot sei „ein guter Übergangschef“ gewesen nach Stadlers plötzlichem Abgang. Aber „Audi braucht heute einen Techniker an der Spitze“, der eine klare Strategie habe und „endlich eine nachhaltige Modelloffensive starten“ könne. Da sei Duesmann genau der Richtige. Audi habe zu viele Management-Ebenen und beschäftige zwei Drittel seiner 90.000 Mitarbeiter in Ingolstadt und Neckarsulm, „auch da muss Audi ran. Mercedes und BMW produzieren viel mehr im Ausland, günstiger, bei gleicher Qualität“, sagte Randak. „Und wenn der VW-Konzern seine kleineren Elektroautos in Zwickau bauen will, muss sich auch Audi konstruktiv einbringen.“