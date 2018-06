Der US-Elektro-Autobauer Tesla will einen ehemaligen Mitarbeiter vor Gericht bringen, der das Unternehmen angeblich gezielt sabotiert hat. Der Beschuldigte soll bereits zugegeben haben, Teslas Produktionssystem gehackt und mehrere Gigabyte an internen Daten an Dritte weitergegeben zu haben. Das geht aus der am Mittwoch bei einem Gericht in Las Vegas eingereichten Anklageschrift hervor. Das volle Ausmaß der „illegalen Aktivitäten“ werde noch ermittelt.