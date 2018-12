Ex-Nissan-Chef Ghosn bleibt nach neuen Vorwürfen in U-Haft

Neue Vorwürfe gegen Ex-Nissan-Chef Carlos Ghosn lassen seine dieser Tage erwartete Freilassung aus der Untersuchungshaft wieder in die Ferne rücken. Die Staatsanwaltschaft in Tokio warf dem Automanager am Freitag vor, um 2008 herum persönliche Schulden im Volumen von knapp 17 Millionen Dollar bei Nissan abgeladen zu haben. Der Sender TV Asahi berichtete, die Ermittler hätten Ghosns Privaträume durchsucht. Der Anwalt des Managers war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Die Nachrichtenagentur Kyodo meldete unter Verweis auf den Juristen, dass Ghosn die neuen Vorwürfe zurückgewiesen habe, als sie erstmals in Medien aufgetaucht seien. Der Ex-Nissan-Chef war am 19. November festgenommen worden. Die Strafverfolger in Tokio werfen ihm vor, jahrelang sein Einkommen nicht vollständig angegeben zu haben.