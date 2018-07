Ex-Nissan-Manager Hausch geht zu Sono Motors Vom Autokonzern zum Weltverbesserer-Start-up – auch in Deutschland

Dank der Sonnenkollektoren von Sunpowers mit 24 Prozent Wirkungsgrad lässt sich unter idealen Bedingungen pro Tag Energie für gut 30 Kilometer Fahrstrecke in die 30-kWh-Batterie einspeisen. Wer den Sion zumeist für kurze Fahrten einsetzt oder lediglich alle paar Tage nutzt, könnte dann auf das Laden an Steckdosen weitgehend verzichten. Die wassergekühlte Lithium-Ionen-Batterie lässt sich selbstverständlich auch an der Steckdose oder am Schnelllader befüllen. Der volle Energiespeicher soll bis zu 250 Kilometer Reichweite ermöglichen.



Bild: Spotpress