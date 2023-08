Ob das auch so bleibt, da wollte sich Alexander Pollich, CEO Porsche Deutschland, während der Eröffnung in Bingen, wo die Porsche-Ladelounge in der Nähe des Autobahnkreuzes A61/A60 installiert wurde, nicht festlegen. „Dies ist die erste Charging-Lounge und wir wollen in diesem dynamischen Umfeld zunächst lernen“, kommentierte Pollich.

Bild: Porsche