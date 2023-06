Exklusiver Elektroauto-Index EVI China exportiert zum ersten Mal so viele Autos wie Deutschland

In den zwölf Jahren, in denen der EVI bislang berechnet wurde, war China noch nie so dominant wie heute. „China ist der Hotspot der Entwicklung“, erklärt Schaufuss: „Zwei Drittel aller Elektroautos wurden 2022 in China hergestellt.“ Und: „Im vergangenen Jahr exportierte die chinesische Autoindustrie 2,5 Millionen Autos, und damit zum ersten Mal so viele wie die deutsche Autoindustrie.“