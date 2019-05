Export-Boom im ersten Quartal Briten füllen Lager und Regale mit deutschen Produkten

Und das vor dem Hintergrund, dass Hersteller häufig „just in time“ produzieren, um die Lagerbestände so gering wie möglich halten. So zog der Autobauer BMW kurzerhand seine Werksferien vor. Nicht nur mussten die Beschäftigten ihren Sommerurlaub vorziehen, auch Hunderte Zulieferer ihre Liefertermine.



Gefragt sind in Großbritannien auch andere Produkte made in Germany. Besonders chemische Vorprodukte und Werkzeuge, aber auch Medikamente und Nahrungsmittel. Den Statistiken entnimmt Scheid, dass Verbraucher ein breites Warensortiment made in Germany verstärkt nachfragen: von Fisch über Getreideprodukte wie Müsli, Obst und Gemüse, Milchprodukte und Eier bis zu Kaffee und alkoholischen Getränken – „nicht nur Bier“.