Fachkräftemangel: Die Lösung lautet Mensch und Maschine

Das Dilemma Fachkräftemangel lähmt unsere Wirtschaft. Der rapide Wandel vom Arbeitgebermarkt zum Arbeitnehmermarkt, den wir gerade erfahren, belegt dieses paralysierende Szenario. Dabei prophezeiten viele Digitalisierungsprognosen, dass Bits und Bytes ganze Tätigkeitsfelder im Datensturm hinwegfegen und für eine Flut an Arbeitssuchenden sorgen würden. Doch statt Flut herrscht vielerorts Ebbe auf dem Arbeitsmarkt. Wie hatte es Physiknobelpreisträger Niels Bohr doch einst so treffend ausgedrückt: Prognosen sind immer schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Trotzdem müssen wir unseren Fokus mittels klarer Kennzahlen schärfen, um dem Fachkräftemangel auf Augenhöhe zu begegnen. Richten wir dabei den Blick auf das Truck Business, wird akuter Handlungsbedarf deutlich. Die Branche, die bestimmend für unsere Versorgung ist, kämpft mit einem Fachkräftemangel, der dem Personalvakuum der Gastronomie in der Post-Corona-Lockdown-Ära in nichts nachsteht.