An der Vorderachse kommen, sofern man in die optionalen Keramik-Verbundbremsen investiert, 44 Zentimeter große Scheiben zum Einsatz, die von Sechskolben-Bremssätteln in die Hände genommen werden. Eng und schnell ums Eck half uns außerdem eine Hinterachslenkung, die den Kurvenradius trotz XL-Radstand klein hält. Als rassiger Sportwagen kann der auf 1,93 Meter hochgebockte EQE angesichts seiner Masse und der erhöhten Sitzposition zwar nicht vollends überzeugen. Doch ein Premium-Komfort-Cruiser, der seine Gäste derart brutal in Seitenwangen und Rücklehnen drücken kann, hat seinen Reiz.

Bild: Mercedes