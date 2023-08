Schärfe kann man schmecken und fühlen, deshalb passt die Charakterisierung des Neuen durch GT-Baureihenleiter Andreas Preuninger nicht hundertprozentig. Denn: Den Spyder RS kann man vor allem hören. Zur detaillierten Beschreibung der akustischen Lebensäußerungen sollte allerdings ein Musikkritiker zu Rate gezogen werden. Denn was die Sportauspuff-Anlage in Kombination mit den beiden dicken Ansaugöffnungen hinter den Köpfen von Fahrer und Beifahrer produziert, ist einen Musik-Oscar wert. Von flüsterleisem Säuseln bis zu furiosem Fortefortissimo, wie in Tschaikowskys sechster Sinfonie reicht die Bandbreite, moduliert wird mit dem rechten Fuß. Ein beeindruckendes Konzert, das offen wie geschlossen geboten wird. Denn das Verdeck im Bimini-Stil lässt die Wucht der Klänge weitestgehend ungefiltert ins Innere.

Bild: Porsche