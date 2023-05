Handwerker, Dienstleister, Serviceflotten – immer mehr E-Autos werden als Firmenwagen eingesetzt. Zum Jahresbeginn waren über 42 Prozent aller Stromer in Deutschland auf Firmen zugelassen. Doch während für Außendienstler das Thema Reichweite und Ladeinfrastruktur im Fokus stehen, haben Handwerker oder andere vorwiegend im näheren Umkreis tätige Firmen andere Prioritäten. Lange Strecken sind selten an der Tagesordnung. Doch in Sachen Zuladung, Variabilität oder Platzangebot wollen sie mit einem elektrischen Lieferwagen keine Kompromisse eingehen. Wenn der Klempner seine Rohre, der Metzger seinen Kühleinbau nicht unterbringt, kommt ein E-Auto eben nicht in Frage.

Bild: Mercedes-Benz