Fahrbericht Der größte Superlativ steckt unter der Haube

Beim rasanten Flug über die Rennstrecke hilft nicht zuletzt die gründlich überarbeitete Aerodynamik: So reißt der GT sein Kühlermaul nicht nur weiter auf, damit mehr kalte Luft durch den Schlund strömt. Die Schürzen reichen tiefer nach unten, die Schweller sind weiter, Flics an der Front teilen die Luft, ein mächtiger Diffusor am Ende des voll verkleideten Unterbodens saugt den Wagen auf die Straße und ein doppelstöckiger Heckflügel samt elektronisch gesteuerten Flaps erhöht den Anpressdruck. Bis zu 500 Kilo Luft lasten dann bei Vollgas auf dem Heck und halten den Wagen so in einer perfekten Balance.

Bild: Daimler