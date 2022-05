Fahrbericht: Ford Focus – das letzte Update für den Verbrenner

Bei der Weltpremiere im Jahr 2018 war der vierte Focus noch angetreten, VW Golf und Opel Astra an der Segmentspitze unter Druck zu setzen. Stattdessen hat er zuletzt auch ausländische Konkurrenten wie Seat Leon und Skoda Octavia passieren lassen müssen. An den Kernqualitäten des Fünftürers liegt das nicht: Das agile Fahrwerk, eine umfangreiche Sicherheitsausstattung und ein faires Preisniveau zählen auch nach der Überarbeitung zu den Vorzügen der Baureihe. Dazu kommen einige kleinere Neuerungen. Etwa beim Design: So wandert das Pflaumenlogo von der Motorhaube in den Kühlergrill, was diesem den Charakter eines geöffneten Haifischmauls nimmt und damit seine bisherige Aggressivität etwas abmildert. Neu sind auch die Scheinwerfer, die immer mit LED-Technik kommen und auf Wunsch auch Matrix-Licht bieten.

Bild: Ford