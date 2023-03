Fahrbericht Hyundai Ioniq 6 – E-Limousine mit langem Atem

Beim Design haben sich die Koreaner an den legendären Streamlinern der 1920er- und 1930er-Jahre orientiert. Und wer genau auf den kühnen Dachbogen und die ebenfalls gebogene Fronthaube schaut, erkennt vielleicht eine etwas näherliegende Reminiszenz, nämlich die an den ersten CLS von Mercedes. Krönender Abschluss ist das Heck mit gleich zwei beachtlichen Spoilern. Die einen finden es cool, die anderen übertrieben.

Wie beim Crossover Ioniq 5 finden sich als spezielles Stilmittel auch am 6er reichlich Beispiele des „Parametric Pixel“-Designs: Mehr als 700 Pixel wurden montiert, etwa an den Scheinwerfern, unter dem Sensor an der Frontschürze und den Heckleuchten. Und sogar in der Lenkrad-Mitte wurden vier interaktive Pixel platziert.

Bild: Hyundai