Auch wenn der Neuling ein unwirtliches Terrain im Blick hat, muss er sich zumindest in der Hand von Nicht-Profis nicht vor seinen Stammesbrüdern verstecken. Verdammt souverän, wie er im Sportmodus um enge Ecken kratzt, wie auf folgenden Geraden die Durchzugskraft zupackt oder wie die Carbon-Keramik-Bremse all das auf wenigen Metern zunichtemacht. In Summe also keine Überraschung auf der Rennpiste, etwas anderes war von einem Lamborghini auch kaum zu erwarten.

Bild: Lamborghini