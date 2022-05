Fahrbericht Lucid Air Ein Elektro-Bolide wie auf Schienen

Vor Duartes Tavern, eine für ihre hochgelobte Artischocken-Suppe bekannte Schenke, kommt ein hagerer, hochaufgeschossener Mann auf unsere Gruppe zu. David Beswick, so sein Name, lebt an der Ostküste, in Wilmington, Delaware und besucht gerade seinen in San Francisco lebenden Sohn. „Ich glaube es nicht“, sagt Beswick. „Gleich vier Lucid Limousinen auf einen Schlag.“ Gerade ringe er mit der Entscheidung, ob er einen Lucid ordern solle. Ein Kollege habe einen Tesla S Plaid bestellt, doch „der ist mir etwas zu aggressiv.“