Fahrbericht: Opel Mokka: Tres chic, der deutsche Franzose

Auch beim Aussehen geht der Mokka neue Wege. Das soll ein Mokka sein? Dürfte sich so mancher fragen. Anders als zuvor, fällt der neue Mokka auf. Wo der Vorgänger eher den unscheinbaren Auftritt hinlegte, sorgt der Neue für Aufsehen. Das liegt zum einen an der Front, die mit dem von einem Motorradhelm-Visier inspirierten „Vizor“-Design für ungewohnte Formgebung sorgt. Ein dunkel getönte Plexiglasspange zieht sich über die gesamte Fahrzeugbreite; sie fungiert nicht nur als Wiedererkennungsmerkmal und neues Markenkennzeichen, sondern beherbergt neben Scheinwerfern und Blitz-Logo auch die Sensorik der Assistenzsysteme.

Zum anderen haben sich auch die Proportionen des Crossover geändert. In der Länge ist der Mokka gegenüber dem Vorgänger um 15 Zentimeter auf 4,15 Meter geschrumpft. Gleichzeitig hat er in der Breite (plus 1 Zentimeter) etwas zugelegt und in der Höhe (minus 13 Zentimeter) deutlich abgenommen. So wirkt er gedrungener, aber auch sportlicher als zuvor. Kurze Überhänge und Kunststoff-Beplankung an den Seiten und in den Radläufen sorgen außerdem für einen rustikalen Einschlag.

Bild: Opel