Generell erhält die Taycan-Truppe zum Update deutlich mehr Power. Die kommt in erster Linie von einem neuen, effizienteren Elektromotor an der Hinterachse. So steigt die Systemleistung beim Basis-Modell um 60 kW/82 PS auf nunmehr 320 kW/435 PS. Beim bisherigen Topmodell Taycan Turbo S klettert sie kurzzeitig (mit Launch Control) sogar um 140 kW/190 PS auf jetzt 700 kW/952 PS. Nicht, dass der Taycan bislang ein kraftloser Geselle war, aber das Plus spürt man bei jedem der vier angebotenen Leistungsstufen vom ersten Meter an. Die Souveränität der Antriebe ist unglaublich.

Bild: Porsche