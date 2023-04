Rund 450 Kilometer Reichweite: Klingt gut, jedoch bei kühlen Temperaturen schrumpfte die Maximalangabe bei vollem Akku auf rund 380 Kilometer. Und der Verbrauch entfernte sich deutlich von der WLTP-Norm von 19,1 kWh. Auf der Autobahn bei gemäßigtem Tempo mit maximal 130 km/h waren es 26 kWh und mehr. Wer dagegen die 325 PS fordert, um sich am Sprintvermögen (5,1 Sekunden) der Höchstgeschwindigkeit (185 km/h) des gut 2 Tonnen schweren Fahrzeugs zu erfreuen, riskiert Schnappatmung mit Blick auf Verbrauchs– und Restweitenanzeige und dies nicht nur bei Kälte. Gut, dass der ioniq 5 mit bis zu 240 kW an der Schnellladesäule Strom ziehen kann. So gelingt das Nachladen von 10 auf 80 Prozent in knapp 20 Minuten, sofern alles glatt läuft und Akku und Ladestation miteinander harmonieren. An der heimischen Wallbox muss man rund 8,5 Stunden fürs Vollladen einplanen.

Bild: Hyundai