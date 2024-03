Im Innenraum dominiert auch bei Renault ein hochkant stehender 12-Zoll-Monitor, der neben zahlreichen Touchfunktionen auch noch Drucktasten bietet, zum Beispiel für die Heizscheibe oder die Klimaanlage. Diese Schaltzentrale ist verheiratet mit dem ebenfalls volldigitalen 12,3-Zoll-Kombiinstrument vor dem Fahrer. So sehen Autos heute aus. Die Klassik-Fans analoger Rundinstrumente müssen stark sein. Vor dem Start zur ersten Rundfahrt durch den andalusischen Frühling scheitert der Versuch, sich in die zahllosen Funktionen mal kurz einzulesen. Technik und Wirkung der mehr als 30 Assistenzsysteme erschließen sich erst nach Kilometern. Alles, was der klassischen Bedienung eines E-Autos dient, ist schnell erklärt und auch schon vom Megane E-Tech her bekannt. Der Startknopf rechts an der Lenksäule entflammt die zahlreichen Lämpchen und Anzeigen in den beiden Bildschirmen. Per Lenkstockhebel die Fahrtrichtung „D“ für „vorwärts“ wählen. Das war´s dann schon. Der Umgang mit dem neuen serienmäßigen Beifahrer namens Google will geübt sein, will man die verschiedenen Strategien erleben, um eine Reise von einer Ladestation zur nächsten so zu planen. Hilfreich ist, dass der Akku bereits auf dem Weg dorthin vorgeheizt wird, um dann schneller und effizienter geladen zu werden.

Bild: Renault