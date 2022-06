Fahrbericht Toyota bZ4X: Der Riese erwacht

Eine Schwachstelle beider Modelle will Toyota bis Ende des Jahres beheben. Derzeit kann der bZ4X an Wallboxen unverständlicherweise für ein neues Auto nur mit 6,6 kWh statt der üblichen 11 kWh geladen werden, muss also daheim stundenlang am Strom hängen. Mit dem Update sollen dann 11 kWh möglich sein. Unterwegs kann an einer 150-kWh-Schnellladesäule angedockt werden, die den Akku in 30 Minuten wieder zu 80 Prozent füllt. Das Ausmerzen eines weiteren Mankos gegenüber der etablierten Konkurrenz wird noch länger dauern. Derzeit arbeiten Navigationssystem und Bordelektronik noch nicht zusammen, wenn es um die Planung von Ladestopps oder das Temperaturmanagement der Batterie auf den Kilometern vor dem Stopp an der Ladesäule geht. Eine Wärmepumpe, die die Batterie von Aufgaben entlastet, ist aber immerhin schon an Bord. Der bZ4X, dessen „4“ für die Fahrzeugkategorie und das „X“ für Crossover stehen, ist nur der Anfang. Um die Japaner vom Elektro-Bummelzug der letzten Jahre in einen ICE zu verwandeln, bereitet Toyota auf der neuen Plattform des Neulings weitere Modelle vor, zunächst wohl einen kleineren, kompakten SUV. Insgesamt 15 E-Mobile sollen bis 2025 bei den Händlern stehen. Gleichzeitig wird aber auch der Wasserstoff-Antrieb, der zurzeit schon den Mirai befeuert, weiterentwickelt. Bis 2035 will Toyota in Westeuropa nur noch abgasfreie Modelle anbieten. Und wird es nach der EU-Entscheidung in dieser Woche wohl auch müssen.

Bild: Toyota