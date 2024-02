Neues gibt’s auch im Innenraum. Der Wagen basiert jetzt auf der weiterentwickelten MQB-Plattform. So konnten die Ingenieure ein digitales Cockpit sowie den riesigen Zentralbildschirm einbauen, den auch der neue Passat und der ID.7 bekommen. Samt der so häufig kritisierten Slider für Lautstärke und Temperaturregelung. Aber jetzt funktionieren die gut, reagieren nicht mehr so sensibel wie zu Beginn in den anderen VW-Modellen. Außerdem wurden die nervigen Touchpads am Lenkrad durch vernünftige Drucktasten ersetzt. So lässt sich der Tiguan trotz der vielen Funktionen und wenigen Tasten ganz intuitiv bedienen – dank integriertem ChatGPT gerne auch per Sprache. „Navigation lauter“, „wo finde ich einen Geldautomaten?“ oder „was gibt es in Mainz zu sehen?“ beantwortet das System so fix wie der heimische PC.

Bild: VW