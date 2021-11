Fahrbericht zum Opel Rocks-e Das kann Opels kleiner Elektro-Würfel

So, und schon sind wir auf der Spur, wo der in Marokko gebaute Rocks-e seine neuen Kumpel finden soll. Als Bindeglied zwischen Mofa und Auto hat Opel vor allem Fahranfänger oder Jugendliche im Visier, die in der City möglichst günstig und trocken von A nach B kommen wollen. Opel Marketingchef Albrecht Schäfer sagt: „Wir wollen mit dem Rocks-e junge Kunden an die Marke Opel heranführen“. Also Achtung, an den Schulen könnte es demnächst noch enger mit den Parkplätzen werden.

Auch das Vertriebskonzept passt zur neuen Jugendbewegung: Hauptsächlich soll der Baby-Stromer nämlich online verkauft werden. Per Klick zum E-Mobil, so macht es in Frankreich auch Citröen mit dem nahezu baugleichen Ami.