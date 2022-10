Fahrzeugmarkt Die Inflation der Autopreise

Weil das Angebot an Autos dadurch ohnehin knapp ist, müssen sie auch nicht mehr so hohe Rabatte geben wie früher. Laut Dudenhöffer sind die Rabatte seitens der Hersteller drastisch geschrumpft. Besonders die Premium-Hersteller stechen dabei heraus, sagt Sayler von Amende. „Modelle mit höheren Margen wurden bei der Chip-Versorgung bevorzugt“, so der Carwow-Chef. Einige Hersteller setzen auf unattraktiv lange Lieferzeiten als Taktik, damit Kunden höherpreisige Modelle kauften, so Sayler von Amende. So sind Einstiegsmodelle teils aus dem Programm genommen worden – oder deren Lieferzeit hat sich drastisch erhöht.