Falsche Zahlen, steile Thesen Die Mythen der E-Auto-Kritiker

Zum selben Ergebnis kommt eine ganz neue Studie der Forschungsstelle für Energiewirtschaft in Garching bei München: Im Schnitt, so die Forscher, die sich die so genannte Well-to-Wheel-Bilanz eines E-Autos und eines gleich großen Diesel angeschaut haben, erreichten E-Autos nach 1,6 bis 3,6 Jahren eine bessere Gesamtbilanz (well-to-wheel heißt: „Gesamtenergiebilanz von der Primärenergiequelle bis zu dem, was an Bewegungsenergie dort ankommt, wo der Reifengummi den Asphalt berührt, also inklusive Herstellung des Autos, der Akkus und aller anderen Teile, inklusive Stromerzeugung und Dieselproduktion sowie Transport“).