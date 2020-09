Familienunternehmen Schaeffler schließt betriebsbedingte Kündigungen nicht aus

Das aktuelle Programm, das Beschäftigte zum freiwilligen Ausscheiden motivieren soll, könnte in der Coronakrise nicht ausreichen. Statt wie prognostiziert 90 Millionen Fahrzeuge würden weltweit 2020 deutlich weniger verkauft. „Jetzt gehen wir davon aus, dass es nur 70 Millionen werden. Vereinfacht gesagt heißt das, dass die Branche daher aktuell auf Überkapazitäten von 25 bis 30 Prozent sitzt“, erklärte Rosenfeld. Aktuell laufe sein Freiwilligenprogramm „planmäßig, es wurden in Deutschland bereits alle 1700 Verträge unterzeichnet, die wir erreichen wollten, plus 200 in Frankreich“, sagte Rosenfeld.