Diesel-Nachrüstung: Faurecia-Chef sieht keinen Nutzen

Obwohl Faurecia als einer der größten Hersteller von Abgasreinigungssystemen selbst vermutlich stark von einer verpflichtenden Hardwarenachrüstung profitieren würde, widerspricht dessen CEO Koller nun der Auffassung, Hardwarelösungen seien das Mittel der Wahl. „Die betroffenen Euro-5- und Euro-4-Diesel sind inzwischen im Durchschnitt über fünf Jahre alt“, sagte Koller der WirtschaftsWoche im Interview, „die Kosten für die Hardwarenachrüstungen liegen bei bis zu 3500 Euro pro Auto, das steht in vielen Fällen in keinem Verhältnis zum Restwert der Fahrzeuge“, so Koller. Besser sei es, die von Fahrverboten bedrohten Euro-4- und Euro-5-Diesel „gleich ganz aus dem Verkehr zu ziehen“, so Koller. „Die Hersteller sollten lieber großzügige Umtauschprämien anbieten und so möglichst viele der älteren Diesel von der Straße holen“, sagte er der WirtschaftsWoche.