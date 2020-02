Faurecia-Chef Koller „Probleme mit der E-Mobilität werden erst noch zutage treten“

Eine eigene Tankstelle besitzt der heute ja auch nicht. Um 1900 gab es Benzin nur in der Apotheke. Warum sollte die Ladeinfrastruktur nicht in gleicher Weise mit dem Bedarf wachsen wie damals das Netz an Zapfsäulen?

Weil der Ladevorgang einfach länger dauert. Man braucht also mehr Säulen, um die gleiche Anzahl Autos in der gleichen Zeit zu betanken, wie mit Sprit oder eben Wasserstoff. Ich bin sehr gespannt, was in einigen Jahren etwa am letzten Freitag vor Weihnachten oder vor den großen Ferien los sein wird, wenn viele Menschen gleichzeitig mit ihrem E-Auto in dieselbe Richtung unterwegs sind. Dann wird es mit Sicherheit Engpässe an den Ladesäulen geben. Denn das Laden wird zwar schneller, aber eben auf absehbare Zeit nicht so schnell wie das Tanken eines Diesels.